Доктор медицинских наук назвал простой способ избавления от похмелья

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап назвал простой способ избавления от похмелья, перечислив средства, которые помогут в борьбе с недугом. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Говорит Москва, передает РИА Новости.

По словам профессора, лучшим средством является простая вода. «Очень будет хорошо и необходимо попить воды, обязательно, обильное питье с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами — всегда полезно, безусловно», — сказал Сиволап. Эксперт также подчеркнул, что каких-либо специальных лекарственных средств от похмелья не существует, кроме случаев тяжелого алкогольного отравления, тогда речь идет об антидотной детоксикации.

«Человек находится в специальном токсикологическом отделении, и врачи-токсикологи ему вводят специальные препараты, которые поддерживают его витальные функции и способствуют выведению алкоголя из крови», — объяснил он, отметив, что данный метод применяется в случае близкого к состоянию комы алкогольного отравления. В случае, если человек просто перепил, тогда проведение подобных процедур не требуется.

Врач также напомнил, что за похмельным недомоганием могут скрываться очень опасные патологии, среди которых может быть даже инфаркт: «Если человек находится в тяжелом опьянении, из него не выходит, если с ним не получается нормальный диалог, то, возможно, там есть опасность для его жизненного состояния».

Если человек просто выпил много алкоголя, ему необходимо отдохнуть и дождаться протрезвления, подытожил нарколог. Однако, он подчеркнул, что если после принятия алкоголя у человека отмечается высокое давление, то необходимо вызвать врача.

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