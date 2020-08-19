Названо простое средство против похмелья

Ученые Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии доказали, что аминокислота L-цистеин способна уменьшить тяжесть похмелья, вызванного спиртным. О новом простом средстве против последствий употребления алкоголя сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Университета Хельсинки.

В двойном слепом контролируемом исследовании испытуемые употребляли спиртное в течение трех отдельных сессий. Добровольцы также принимали либо таблетки, содержащие 600 или 1200 миллиграмм цистеина, либо плацебо. У испытуемых измеряли уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов в крови. Тяжесть похмелья ученые определяли с помощью анкетирования, в ходе которого участники называли свои симптомы.

Известно, что L-цистеин вступает в реакцию с ацетальдегидом, первым продуктом распада этанола, оказывающим токсичное воздействие на организм и также являющимся канцерогеном. Результаты исследования выявили статистически значимую связь между употреблением цистеина и облегчением симптомов похмелья.