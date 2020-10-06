Мужчина проснулся с похмелья в обнимку с уличным псом и решил забрать его домой

В Таиланде пьяный мужчина привез домой уличного пса и с похмелья проснулся с ним в обнимку. Как сообщает сайт Asia One, в итоге таиландец забрал собаку себе.

В пятницу, 2 октября, Юттафум Кевекхем (Yutthaphum Kaewekhem) вместе с подругой пришел в ресторан, где был постоянным клиентом. Он напился и, когда за ним приехал трезвый друг, таиландец взял с собой одну из бездомных собак, живших у ресторана. Приятель снял видео, как Кевекхем гонялся за псом, и выложил его в сеть. Ролик набрал тысячи просмотров и насмешил пользователей сети.

На следующее утро таиландец был очень удивлен, обнаружив дома пса. Он не помнил события прошлого вечера, но друг показал ему видеоролик. Смущенный Кевекхем вернул собаку к ресторану, предположив, что у нее может быть хозяин. Вечером того же дня он приехал проведать пса и привез ему печеную свинину и куриную печень в качестве извинения. Собака была очень рада его видеть: она виляла хвостом, облизывала ему руки и с удовольствием взяла угощение.

Вскоре Кевекхем узнал, что из всех четырех живущих у ресторана собак только у этой нет хозяина и дома. Комментаторы призвали его взять пса домой. Таиландец сказал, что ему надо подумать. В понедельник, 5 октября, он приехал к ресторану с подарками для собаки — ошейником и лакомствами. Как только Кевекхем надел ошейник на пса, он окончательно решил забрать его домой.

Таиландец утверждает, что собака ведет себя очень хорошо: не лает, не проявляет агрессии, а в туалет ходит только на улице. Он уже отмыл ее, показал врачу и дал ей кличку — Бум. Пост с их историей набрал больше миллиона лайков на Facebook.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пес по кличке БонБон четыре года ждал своих хозяев у обочины и дождался. Местные жители распространили фотографии собаки в соцсетях и сумели найти ее владельцев.