Разбогатевшие супруги проехали тысячи километров ради спасения бездомных собак

Супруги из английского графства Уилтшир, сорвавшие в лотерею миллионный куш, проехали тысячи километров ради спасения 13 бездомных собак. Об этом сообщает The Sun.

В 2015 году Пит Дойл и его жена Рут выиграли в лотерею EuroMillions миллион фунтов стерлингов (97,9 миллиона рублей по текущему курсу). В 2020 году супруги преодолели на машине 4,8 тысячи километров, чтобы спасти в Румынии 13 беспризорных псов. Пара находилась в пути 35 часов. В результате они привезли собак в Великобританию и отдали их желающим завести питомца местным жителям.

«Мы сами спонсировали нашу поездку. Мы закупились продуктами и сели в минивен, принадлежащий благотворительному фонду, — рассказала 56-летняя Рут. — В дороге мы выживали на напитках Red Bull и кофе». У Дойлов была возможность поехать в Румынию, поскольку после победы в лотерее они ушли на пенсию. Супруги вызвались совершить подобную поездку вновь, однако фонд решил нанять профессиональных водителей в целях безопасности.

Ранее сообщалось о разбогатевшей после выигрыша в лотерею жительнице английского города Боробридж, графство Северный Йоркшир, которая захотела бесплатно раздать собранные вручную овощи со своего участка. Фермерша узнала, что покупатели опустошили супермаркеты из-за паники, связанной с коронавирусом.

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