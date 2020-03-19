Мужчина подвез друга до работы и стал миллионером

Житель американского города Шелби, штат Северная Каролина, купил лотерейные билеты на полученные от друга за услугу деньги и выиграл четыре миллиона долларов (328,4 миллиона рублей). Об этом сообщает издание UPI.

Пожарный на пенсии Кеннет Крюс (Kenneth Crews) иногда подвозил до работы друга, у которого не было собственного автомобиля. Обычно он отказывался от денег, которые ему предлагал приятель, но однажды в дождливый день тот настоял на том, чтобы Крюс взял 60 долларов (4,9 тысячи рублей), и предложил ему сыграть на эти деньги в лотерею.

Крюс последовал совету друга и купил в местном магазине три лотерейных билета по 20 долларов (1,6 тысячи рублей). Первый билет не выиграл ничего, второй принес ему приз в 30 долларов (2,4 тысячи рублей), а третий сорвал куш в четыре миллиона долларов (328,4 миллиона рублей).

В понедельник, 16 марта, Крюс забрал свой выигрыш. На эти деньги он планирует построить новый дом для себя и помочь родственникам оплатить счета.

Ранее сообщалось, что студент колледжа из Австралии впервые в жизни приобрел лотерейный билет и сорвал джекпот. Австралиец рассказал, что решил впервые в жизни сыграть в лотерею в пригороде Перта Каннингтоне, хотя его друг советовал ему воздержаться от этого.

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