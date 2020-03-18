Студент проигнорировал совет друга и озолотился

Студент колледжа из Австралии впервые в жизни приобрел лотерейный билет и сорвал джекпот. Об этом сообщает издание UPI.

Австралиец рассказал, что решил впервые в жизни сыграть в лотерею в пригороде Перта Каннингтоне, хотя его друг советовал ему воздержаться от этого. «Мой друг пытался отговорить меня от покупки билета, так как мне всегда не везет», — пояснил он.

Студент все же проигнорировал совет друга и озолотился. Он сорвал куш в 600 тысяч австралийских долларов (27,5 миллиона рублей). «Когда я осознал, что выиграл, я буквально ущипнул себя, потому что подумал, что это сон», — сказал он.

Часть выигрыша победитель решил потратить на празднование Дня Святого Патрика, лобстеров и пиво.

Ранее сообщалось, что Дин Уэймс (Dean Weymes) из Великобритании стал первым, кто выиграл «пожизненную» национальную лотерею и получил чек на 10 тысяч фунтов (944,9 тысячи рублей) ежемесячно на протяжении тридцати лет. Британец всегда мечтал стать сценаристом, и он надеется, что с такой финансовой стабильностью сможет воплотить свою мечту в жизнь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!