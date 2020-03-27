Женщина сорвала джекпот второй раз за 18 лет и стала мультимиллионершей

Жительница американского города Сент-Луис, штат Миссури, выиграла в лотерею три миллиона долларов (232 миллиона рублей) через 18 лет после первого джекпота. Об этом сообщает издание UPI.

В 2002 году Энн Кэсел (Anne Kasal) сорвала джекпот в 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей). В начале марта она в очередной раз купила несколько билетов. В итоге на розыгрыше 11 марта выпали числа, которые совпали с указанными ею в одном из билетов, и она второй раз сорвала джекпот.

В результате Кэсел стала мультимиллионершей. «Я купила те же билеты, которые покупаю обычно, и один из них неожиданно оказался счастливым», — призналась она.

Ранее сообщалось, что лотерея «Кено» в третий раз принесла крупный выигрыш жителю американского города Уитон, штат Мэриленд. Он выиграл 10 002 доллара (784,3 тысячи рублей).

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