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Бездомная собака спасла от смерти пятерых котят и прославилась в сети

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В канадской провинции Онтарио бродячий пес согрел на улице пятерых котят и восхитил пользователей сети. Об этом сообщает новостной портал CTV News.

17 ноября приют для бездомных животных The Pet and Wildlife Rescue опубликовал на своей странице в Facebook две фотографии собаки рядом с пятью черными котятами. «Наша бродячая душа оберегает своих "малышек" сегодня в приюте!» — подписали снимки представители организации.

Позже сотрудники приюта пояснили, что собаку, которую прозвали Спокойствие (Serenity), заметили на обочине дороги. Она свернулась калачиком и спасала котят от холода. Прохожий заметил бездомных животных и обратился в The Pet and Wildlife Rescue. Со слов работников приюта, на тот момент котятам было около пяти недель и без пса им грозила неминуемая смерть.

Сейчас котята находятся на передержке. Когда они достаточно окрепнут, их можно будет приютить. По словам The Pet and Wildlife Rescue, двухлетний пес по кличке Спокойствие очень энергичен и нуждается в воспитании. В приюте подчеркнули, что собака подойдет для семьи, у которой нет детей и других собак. Сотрудники пошутили, что пес, вне всяких сомнений, найдет общий язык с котами.

После публикации истории и снимков Спокойствия с котятами, пользователи сети принялись восхищаться героическим поступком собаки. «Этот пес покорил мое сердце. Я бы очень хотела, чтобы его приютила любящая семья», — писали одни. «Это восхитительная собака!! Она определенно спасла жизнь котятам», — заявляли другие. «Эта история должна появиться в газетах. Пес — настоящий герой. Он нуждается в семье, которая сможет подарить ему море любви», — отмечали третьи.

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