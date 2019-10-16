Спящая собака задержала подкравшегося к дому леопарда

В индийском городе Насик, штат Махараштра, леопард напал на собаку, спавшую на пороге дома. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Происшествие сняла камера видеонаблюдения. Хищник подкрался к псу около трех часов ночи и схватил его зубами за шею, однако тот вырвался и с лаем отбежал в сторону.

Хозяева собаки узнали о нападении леопарда только на следующее утро. К тому времени он успел вернуться в лес. Сотрудники лесного ведомства прочесали окрестности, но леопарду удалось ускользнуть.

В конце января сообщалось, что в Индии леопард-людоед выкрал у семьи четырехмесячного ребенка и растерзал его. Убитый младенец спал под открытым небом возле семьи пастухов. Хищник подкрался к ним и забрал свою жертву. Изуродованное тело ребенка обнаружили возле ручья в 1,5 километра от того места, где произошло похищение.

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