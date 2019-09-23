На похороны важного кота пришли сотни кошек, собак, хорьков и ослик

В кафедральном соборе английского города Или, графство Кембриджшир, прошла панихида по коту по кличке Гарфилд. Об этом сообщает Daily Mirror.
Гарфилд жил в местном супермаркете. Большую часть дня он лежал на диване у входа и позволял покупателям гладить себя. Кота хорошо знали и в городе, и за его пределами. У страницы Гарфилда в Facebook было более семи тысяч подписчиков из разных стран мира.
В июле кот попал под машину на парковке перед магазином. После его гибели в городском соборе провели службу в его честь. На нее пришли около 450 любителей животных со своими питомцами. Помимо кошек и собак, Гарфилда поминали морские свинки, хорьки, различные птицы и даже ослик, а к соборным священникам во время панихиды присоединился пес по кличке Гонзо.
В 2015 году сообщалось, что в Японии состоялись торжественные похороны кошки по кличке Тама, числившейся начальником провинциальной железнодорожной станции. Во время погребальной церемонии, которая прошла по канонам синтоизма, кошку возвели в статус божества.