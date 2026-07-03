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20:00, 3 июля 2026Экономика

Редкие природные явления в российском регионе объяснили

Климатолог Червяков: Особые метеоусловия в Поморье приводят к белой радуге и фата-моргане
Виктория Клабукова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Возникновению в Поморье необычных атмосферных явлений способствуют сложившиеся там метеоусловия. О причинах появления белой радуги и брокенского призрака агентству ТАСС рассказал декан географического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии, член Русского географического общества Максим Червяков.

По словам эксперта, для наблюдения редких природных явлений на севере Архангельской области сложилась идеальная «кухня»: туман долго не испаряется из холода и стелется по воде, подсвечиваемый полярным солнцем, которое не поднимается высоко, а скользит над горизонтом. Благодаря этому в Поморье гораздо чаще встречаются белая или туманная радуга. Капли воды в такой радуге микроскопичны, как в плотном тумане, из-за чего свет, проходя сквозь них, не преломляется, образуя чистые цвета, а кажется белым из-за дефракции. Это явление также можно видеть в Арктике, оно может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Кроме того, именно у Белого моря можно заметить брокенского призрака — этот оптический эффект возникает в центре белой радуги и на самом деле является тенью наблюдателя на поверхности облаков или тумана в стороне, противоположной солнцу. Издали может казаться, что перед вами стоит гигантский силуэт с цветными кольцами вокруг головы. Зачастую брокенский призрак появляется в горах, когда путешественник стоит на вершине, в спину ему светит солнце, а внизу стоит туман. Если пошевелиться, то призрак повторит движения.

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Также в Белом море можно наткнуться на фата-моргану — мираж, при котором далекие объекты многократно отражаются в атмосфере и будто парят. Эффект атмосферных линз здесь создают чередующиеся слои воздуха разной плотности. Чаще фата-моргана наблюдается летом, в штиль, в особенности на закате или рассвете, когда разница температуры между холодной водой и теплым воздухом максимальна, а косые солнечные лучи очерчивают фигуру.

В конце июня фата-моргану заметили в Калининградской области на Балтийском море. В прошлом году брокенского призрака замечали в горах Башкирии.

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