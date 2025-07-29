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20:34, 29 июля 2025Моя страна

Легендарного «призрака» поймали на фото в горах Башкирии

Оренбуржцы столкнулись с Брокенским призраком в Башкирии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Башкирии пара туристов поймала в объектив фотокамеры легендарного «призрака». Об этом сообщила пресс-служба министерства природопользования и экологии республики во «Вконтакте».

Путешественники из Оренбурга Евгения и Михаил Сафроновы на рассвете поднялись на вершину горы в природном парке «Мурадымовское ущелье» и увидели загадочный силуэт.

Оказалось, что туристам посчастливилось наблюдать на облачном фоне собственные тени, окруженные сияющим радужным ореолом.

Это и есть Брокенский призрак — оптический феномен, при котором наблюдатель видит увеличенное изображение своей тени, проецируемое на облака или туман, часто с цветной глорией. Название пришло от горы Броккен в Гарце, Германия. Именно там явление можно наблюдать особенно часто из-за особенностей ландшафта. Для его появления нужны идеальные погодные условия: высокогорье, плотный туман, а также низкое солнце.

Ранее в российском городе на камеру попало падение тела космического происхождения.

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