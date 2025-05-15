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20:53, 15 мая 2025Моя страна

Падение метеорита в российском городе попало на камеру

Камера домофона в Уфе сняла падение метеорита
Екатерина Ештокина

В российском городе на камеру попало падение тела космического происхождения. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Камера домофона в Демском районе Уфы сняла светящийся в небе крупный метеорит, который стремительно падал вниз. По данным канала, неожиданное явление удалось запечатлеть в 23:18 по местному времени.

В апреле специалисты Университета Кертина (Шотландия) уточнили сроки падения крупнейшего метеорита. По их словам, гигантский метеорит столкнулся с Землей около миллиарда лет назад. При этом ранее считалось, что крупнейший метеорит упал на Землю на северо-западе Шотландии 1,2 миллиарда лет назад.

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