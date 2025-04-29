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10:23, 29 апреля 2025Наука и техника

Сроки падения крупнейшего метеорита на Землю уточнили

Geology: Крупнейший метеорит упал в районе Шотландии 990 миллионов лет назад
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tony Prave

Специалисты Университета Кертина (Шотландия) уточнили, что гигантский метеорит столкнулся с Землей около миллиарда лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Geology.

Ранее считалось, что крупнейший метеорит упал на Землю на северо-западе Шотландии 1,2 миллиарда лет назад. С помощью новых данных ученым удалось уточнить сроки столкновения небесного тела с планетой: оказалось, что это произошло на 200 миллионов лет позже.

По словам ведущего автора исследования профессора Криса Киркланда, новые данные фактически «переписывают геологическую историю Шотландии», а также меняют представление об эволюции неморской жизни на Земле. В результате удара возник так называемый Stac Fada — пласт горных пород, анализ которого позволил узнать о древнем прошлом Земли.

Киркланд заметил, что ученые использовали крошечные кристаллы циркона в качестве «капсул времени», чтобы датировать столкновение 990 миллионами лет назад. «Эти микроскопические кристаллы зафиксировали точный момент удара, а некоторые из них даже превратились в невероятно редкий минерал под названием рейдит, который образуется только при экстремальном давлении», — заявил специалист.

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По мнению профессора, первые формы жизни в Шотландии появились примерно в то же время, что и падение метеорита. «Хотя сам ударный кратер еще не обнаружен, это исследование собрало дополнительные подсказки, которые могут наконец раскрыть его местонахождение», — подчеркнул Киркланд.

В середине апреля международная группа ученых выяснила, что вода образовалась непосредственно на Земле, а не была занесена метеоритами. Так, они обнаружили в Антарктиде богатые сероводородом области.

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