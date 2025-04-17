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11:13, 17 апреля 2025Наука и техника

Определен источник воды на Земле

Icarus: Вода образовалась на Земле, а не была занесена метеоритами
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Mike Blake / Reuters

Вода образовалась непосредственно на Земле, а не была занесена метеоритами. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Icarus. Кратко о нем сообщает портал Discover.

Ученые изучили энстатитовый хондрит — метеорит, который по своим составу и структуре напоминает материю ранней Земли. В образце, названном LAR 12252 и добытом в Антарктиде, специалисты при помощи рентгеновского излучения обнаружили богатые сероводородом области там, где они не могли оказаться, будучи привнесенными извне.

«Поскольку вероятность того, что этот сероводород возник из-за загрязнения на суше, крайне мала, это исследование предоставляет важные доказательства в поддержку теории о том, что вода является естественной для Земли», — сказал соавтор статьи Том Берретт.

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По словам его коллеги Джеймса Брайсона, исследование «подтверждает идею о том, что образование воды на Земле было естественным процессом», а не бомбардировками планеты богатыми водой астероидами.

Ранее в статье, опубликованной в журнале Science, сообщалось, что метеориты из внешней области Солнечной системы сформировали десять процентов Земли.

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