Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:28, 31 января 2023Наука и техника

Раскрыто происхождение воды на Земле

Science: метеориты из внешней области Солнечной системы сформировали 10 процентов Земли

Фото: Shutterstock

Ученые Имперского колледжа Лондона (Великобритания) раскрыли, что более половины земных запасов цинка происходит из внешней части Солнечной системы, за поясом астероидов. Ответственные за это метеориты также внесли существенный вклад в запасы других летучих соединений, включая воду. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Ранее исследователи предполагали, что на Земле большая часть летучих веществ, которые переходят в газообразное состояние при относительно низких температурах, поступила с астероидами, сформировавшихся ближе к Солнцу. В новой работе планетологи изучили 18 метеоритов, включая 11 из внутренней области Солнечной системы и семь углистых метеоритов из внешней.

Было измерено относительное содержание пяти изотопов цинка для определения нуклеосинтетических аномалий — небольших различий в соотношениях изотопов, вызванных неполным смешиванием материала на раннем этапе формирования Солнечной системы. Затем ученые использовали модели массового баланса, учитывающие поступление материала с различным изотопным составом в физическую систему и выход из нее.

Исследователи выяснили, что углеродсодержащие тела, которые, вероятно, образовались за пределами орбиты Юпитера, доставили около половины запасов цинка на Земле и отвечают за 10 процентов всей массы Земли. 90 процентов массы Земли приходится на неуглистый материал внутренней части Солнечной системы. Материал с высокой концентрацией цинка и других летучих компонентов также, вероятно, содержит относительно много H2O, что указывает на вероятный источник происхождения воды на Земле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
США допустили применение ядерного оружия ради Южной Кореи
Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине
Строительству дорог в России предрекли проблемы
Риелтор описал ситуацию с ценами на недвижимость в Москве
Защита потребовала освободить футболиста Алвеса из-под стражи
Умерла звезда сериала «Лаверн и Ширли» Синди Уильямс
Россиянка из ревности сдала мужа полиции с коллекцией оружия и «Майн кампф»
В российском городе из окна девятого этажа выпал раздетый пятиклассник
Россияне сократили платеж коллекторам до минимума
Росгвардейцы нашли дом сторонника ВСУ с гранатами в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.