Раскрыто происхождение воды на Земле

Science: метеориты из внешней области Солнечной системы сформировали 10 процентов Земли

Ученые Имперского колледжа Лондона (Великобритания) раскрыли, что более половины земных запасов цинка происходит из внешней части Солнечной системы, за поясом астероидов. Ответственные за это метеориты также внесли существенный вклад в запасы других летучих соединений, включая воду. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Ранее исследователи предполагали, что на Земле большая часть летучих веществ, которые переходят в газообразное состояние при относительно низких температурах, поступила с астероидами, сформировавшихся ближе к Солнцу. В новой работе планетологи изучили 18 метеоритов, включая 11 из внутренней области Солнечной системы и семь углистых метеоритов из внешней.

Было измерено относительное содержание пяти изотопов цинка для определения нуклеосинтетических аномалий — небольших различий в соотношениях изотопов, вызванных неполным смешиванием материала на раннем этапе формирования Солнечной системы. Затем ученые использовали модели массового баланса, учитывающие поступление материала с различным изотопным составом в физическую систему и выход из нее.

Исследователи выяснили, что углеродсодержащие тела, которые, вероятно, образовались за пределами орбиты Юпитера, доставили около половины запасов цинка на Земле и отвечают за 10 процентов всей массы Земли. 90 процентов массы Земли приходится на неуглистый материал внутренней части Солнечной системы. Материал с высокой концентрацией цинка и других летучих компонентов также, вероятно, содержит относительно много H2O, что указывает на вероятный источник происхождения воды на Земле.