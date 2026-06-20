В российском регионе заметили эффект фата-моргана

Парящие корабли заметили под Калининградом из-за эффекта фата-моргана

В Калининградской области на Балтийском море зафиксировано редкое оптическое явление — фата-моргана. Как сообщает Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», 20 июня в Балтийске наблюдается верхний мираж, при котором корабли на горизонте кажутся парящими в воздухе.

В сообщении поясняется, что такой эффект возникает при наличии нескольких слоев воздуха с разной температурой: холодный воздух удерживается низко над поверхностью моря, а над ним проходит волна теплого воздуха. В результате свет от объекта изгибается вниз в сторону наблюдателя, поднимая отдаленные объекты выше их реальной высоты.

Подчеркивается, что миражи могут возникать нескольких видов. Иногда далекий корабль кажется висящим высоко над морем, а иногда становятся видны объекты, находящиеся за линией горизонта или ниже нее.

Ранее в море у берегов Великобритании заметили странное атмосферное явление, которое погубило «Титаник».