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23:08, 20 июня 2026Экономика

В российском регионе заметили эффект фата-моргана

Парящие корабли заметили под Калининградом из-за эффекта фата-моргана
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Калининградской области на Балтийском море зафиксировано редкое оптическое явление — фата-моргана. Как сообщает Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», 20 июня в Балтийске наблюдается верхний мираж, при котором корабли на горизонте кажутся парящими в воздухе.

В сообщении поясняется, что такой эффект возникает при наличии нескольких слоев воздуха с разной температурой: холодный воздух удерживается низко над поверхностью моря, а над ним проходит волна теплого воздуха. В результате свет от объекта изгибается вниз в сторону наблюдателя, поднимая отдаленные объекты выше их реальной высоты.

Подчеркивается, что миражи могут возникать нескольких видов. Иногда далекий корабль кажется висящим высоко над морем, а иногда становятся видны объекты, находящиеся за линией горизонта или ниже нее.

Ранее в море у берегов Великобритании заметили странное атмосферное явление, которое погубило «Титаник».

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