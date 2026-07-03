Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:03, 3 июля 2026Наука и техника

Названо неочевидное преимущество «Адмирала Нахимова»

MWM: Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» сможет нести три вертолета
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» (по кодификации НАТО — Kirov) способен нести три корабельных вертолета. Неочевидное преимущество крейсера назвали в публикации Military Watch Magazine (MWM).

В состав авиакрыла «Адмирала Нахимова» могут входить вертолеты Ка-27, Ка-29 или Ка-31. Машины хранят в специальном ангаре под палубой крейсера.

«В то время как большинство современных эсминцев и крейсеров эксплуатируют один вертолет, корабли класса Kirov — единственные, которые с самого начала проектировались для размещения до трех тяжелых вертолетов», — говорится в материале.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Автор подчеркнул, что наличие трех противолодочных вертолетов на борту крейсера значительно увеличит эффективность обнаружения и сопровождения подлодок противника.

В июне издание 19FortyFive писало, что крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации можно считать совершенно новым кораблем. ТАРКР сможет нести современные ракеты «Калибр» и «Циркон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете дронов на Россию

    В деле о взрыве в Монако не исключили личный мотив

    Женщина родила от заключенного из-за ошибки надзирателей

    Названы повышающие риск рака привычки в питании

    Москвичей предупредили об опасности

    Судья напал на тренера во время матча детских команд в России

    В России заметили Т-90М с «Ареной»

    Историк раскрыла тайну загадочной цепи Прометея из Дагестана

    Предложение запретить «Машу и Медведя» вызвало возмущение в Европе

    Кищук показала откровенное фото с обвиненным в насилии рэпером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok