Названо неочевидное преимущество «Адмирала Нахимова»

MWM: Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» сможет нести три вертолета

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» (по кодификации НАТО — Kirov) способен нести три корабельных вертолета. Неочевидное преимущество крейсера назвали в публикации Military Watch Magazine (MWM).

В состав авиакрыла «Адмирала Нахимова» могут входить вертолеты Ка-27, Ка-29 или Ка-31. Машины хранят в специальном ангаре под палубой крейсера.

«В то время как большинство современных эсминцев и крейсеров эксплуатируют один вертолет, корабли класса Kirov — единственные, которые с самого начала проектировались для размещения до трех тяжелых вертолетов», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что наличие трех противолодочных вертолетов на борту крейсера значительно увеличит эффективность обнаружения и сопровождения подлодок противника.

В июне издание 19FortyFive писало, что крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации можно считать совершенно новым кораблем. ТАРКР сможет нести современные ракеты «Калибр» и «Циркон».