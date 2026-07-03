Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:07, 3 июля 2026Из жизни

Отец и сын поймали огромную щуку и лишились рекорда

В США отец и сын поймали щуку весом 18,5 килограмма, но лишились рекорда из-за закона
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rohimin prakoso / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Вермонт отец и сын выловили щуку-маскинонга весом 18,5 килограмма, но лишились рекорда из-за противоречивых местных законов. Об этом пишет Outdoor Life.

21 июня Джош Ганье и его отец Джеймс участвовали в традиционном рыболовном турнире LCI Father’s Day Derby на озере Шамплейн. Они шли на катере по водоему с заброшенными удочками. Вскоре одна из них начала быстро разматываться. Джош подумал, что леска зацепилась за что-то на дне, но потом посмотрел на эхолот и понял, что этого не может быть.

Он начал сматывать леску и вскоре над водой появилась огромная голова щуки. «Отец держал ее, и мы некоторое время плыли с ней, как с собакой на поводке», — рассказал Джош. В итоге им удалось затащить улов на борт. Джош сказал, что рыба лежала поперек катера, и касалась головой одного борта, а хвостом — другого. Американцы сфотографировали ее, взвесили и сразу же отпустили. Пойманная ими щука оказалась более чем на килограмм тяжелее предыдущего рекорда штата, установленного Крисом Биби в 2005 году и составлявшего 17,3 килограмма.

Материалы по теме:
Рыба-меч пронзила женщине сердце. Это не единственный случай смертельных нападений остроносых рыб на людей
Рыба-меч пронзила женщине сердце. Это не единственный случай смертельных нападений остроносых рыб на людей
22 октября 2024
«Нас чуть не сожрали» Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
«Нас чуть не сожрали»Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
29 июня 2020

Из-за противоречий в законах Вермонта зарегистрировать новый рекорд по ловле щук-маскинонгов практически невозможно, поскольку в 2008 году в штате запретили вылов этого вида. При этом формально рекорд можно установить, но для этого щука должна быть сразу же взвешена на сертифицированных весах, осмотрена биологом и отпущена. «Но у меня нет никаких сомнений, что это была самая большая щука из когда-либо пойманных на турнирах», — прокомментировал свой улов Джош.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Миннесота поймал лазурного чукучана длиной 76,8 сантиметра и установил уникальный рекорд. Этот вид включили в программу рыболовства штата только в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете дронов на Россию

    Трамп и Нетаньяху договорились

    В деле о взрыве в Монако не исключили личный мотив

    Женщина родила от заключенного из-за ошибки надзирателей

    Названы повышающие риск рака привычки в питании

    Москвичей предупредили об опасности

    Судья напал на тренера во время матча детских команд в России

    В России заметили Т-90М с «Ареной»

    Предложение запретить «Машу и Медведя» вызвало возмущение в Европе

    Кищук показала откровенное фото с обвиненным в насилии рэпером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok