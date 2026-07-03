Отец и сын поймали огромную щуку и лишились рекорда

В США отец и сын поймали щуку весом 18,5 килограмма, но лишились рекорда из-за закона

В американском штате Вермонт отец и сын выловили щуку-маскинонга весом 18,5 килограмма, но лишились рекорда из-за противоречивых местных законов. Об этом пишет Outdoor Life.

21 июня Джош Ганье и его отец Джеймс участвовали в традиционном рыболовном турнире LCI Father’s Day Derby на озере Шамплейн. Они шли на катере по водоему с заброшенными удочками. Вскоре одна из них начала быстро разматываться. Джош подумал, что леска зацепилась за что-то на дне, но потом посмотрел на эхолот и понял, что этого не может быть.

Он начал сматывать леску и вскоре над водой появилась огромная голова щуки. «Отец держал ее, и мы некоторое время плыли с ней, как с собакой на поводке», — рассказал Джош. В итоге им удалось затащить улов на борт. Джош сказал, что рыба лежала поперек катера, и касалась головой одного борта, а хвостом — другого. Американцы сфотографировали ее, взвесили и сразу же отпустили. Пойманная ими щука оказалась более чем на килограмм тяжелее предыдущего рекорда штата, установленного Крисом Биби в 2005 году и составлявшего 17,3 килограмма.

Из-за противоречий в законах Вермонта зарегистрировать новый рекорд по ловле щук-маскинонгов практически невозможно, поскольку в 2008 году в штате запретили вылов этого вида. При этом формально рекорд можно установить, но для этого щука должна быть сразу же взвешена на сертифицированных весах, осмотрена биологом и отпущена. «Но у меня нет никаких сомнений, что это была самая большая щука из когда-либо пойманных на турнирах», — прокомментировал свой улов Джош.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Миннесота поймал лазурного чукучана длиной 76,8 сантиметра и установил уникальный рекорд. Этот вид включили в программу рыболовства штата только в 2024 году.