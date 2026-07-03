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19:55, 3 июля 2026Бывший СССР

Депутата Рады закидали помидорами

В Киеве закидали помидорами депутата Николая Тищенко после заседания суда
Кристина Козлова (редактор)

В Киеве забросали помидорами депутата Верховной Рады Украины Николая Тищенко после заседания суда по избранию меры пресечения парламентарию. Кадры опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Парень забросал депутата Тищенко помидорами после суда, где ему назначили 10 миллионов гривен залога по делу о "крышевании" мошеннических кол-центров. Тищенко попытался напасть на парня, но тот убежал», — следует из публикации.

В конце июня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что депутат подозревается в вымогательстве более миллиона долларов взятки, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах. Высший антикоррупционный суд в Киеве назначил Тищенко меру пресечения в виде внесения залога в размере 10 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей).

Ранее бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров раскрыл причину теракта в Монако, жертвой которого мог стать украинский олигарх Вадим Ермолаев. По его словам, на Украине разгорелись внутренние конфликты, связанные с ОПГ «Химпром», в том числе касательно обвинений в адрес депутата Николая Тищенко.

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