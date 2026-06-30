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13:32, 30 июня 2026Бывший СССР

Экс-депутат Рады раскрыл причину подрыва украинского олигарха в Монако

Экс-депутат Рады Килинкаров назвал теракт в Монако борьбой украинцев за финансовые потоки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров раскрыл причину теракта в Монако, жертвой которого мог стать украинский олигарх Вадим Ермолаев. В беседе с «Ридусом» он предположил, что нынешние события в княжестве связаны с борьбой за финансовые потоки.

«Произошедшее является следствием внутренних конфликтов вокруг украинских кол-центров, часть из которых связана с семьей Ермолаева. Происходят скандалы, связанные с ОПГ "Химпром", в том числе касательно обвинений в адрес нардепа Николая Тищенко. Естественно, украинские силовые органы имеют там свой интерес. Все это крутится вокруг денег, генерировавшихся через кол-центры и прочие мошеннические схемы», — заявил Килинкаров.

В заключение экс-депутат Рады предположил, что вскоре аналогичное ЧП может произойти в Австралии, куда переехали многие украинские представители элиты и бизнеса.

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Вечером 29 июня в Монако прогремел мощный взрыв. В результате ЧП пострадали три человека, которые являются гражданами Украины.

Целью атаки мог оказаться Ермолаев. Он занимался девелоперской деятельностью и считался «главным застройщиком Днепра», изменившим архитектуру города. Бизнесмен и инвестор, основатель корпорации «Алеф» входил в топ-100 самых богатых людей Украины. В 2019 году он вышел из украинского гражданства и стал гражданином Кипра.

Сын бизнесмена — Артур Ермолаев — мог быть связан с сетью мошеннических кол-центров. Его задерживали на Кипре по запросу Интерпола. Мужчина проходил как подозреваемый в деле об организации и курировании масштабной сети кол-центров, которые обрабатывали граждан ЕС для финансовых афер.

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