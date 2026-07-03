Пассажирка занялась йогой в самолете, оголила грудь и попала на видео

Фитнес-блогерша занялась йогой в салоне на борту самолета во время полета, случайно оголила грудь и попала на видео. Кадры она разместила на странице @rosa.adventures в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи молодая девушка встала в проходе между креслами и начала выполнять упражнения, не задевая при этом попутчиков. Поскольку ее футболка была очень короткой, временами она задиралась и оголяла ее бюстгальтер. В комментариях некоторые пользователи назвали такое поведение бессовестным, другие же вступились за пассажирку.

«Если ты делаешь это и не врезаешься в меня, нет проблем», «Зачем делать это перед людьми?», «Девушка, вы безумны», «Это искусственный интеллект? Никакая авиакомпания не должна позволять такое», — писали юзеры.

Ранее путешествующие в бизнес-классе самолета Copa Airlines супруги занялись сексом на глазах у попутчиков и попали под арест. Инцидент произошел 9 мая во время семичасового перелета между Панамой и Аргентиной.