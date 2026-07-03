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20:10, 3 июля 2026Мир

Япония ответила на заявление Захаровой о размещении американских ракетных комплексов

Посольство Японии: Озабоченность РФ размещением ракетных комплексов Typhon необоснованна
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Tim Kelly / Reuters

Озабоченность России размещением американских ракетных комплексов Typhon на территории Японии необоснованна. Об этом сообщило японское посольство в России, текст письма поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой была обозначена позиция, согласно которой не проводится различие по продолжительности дислокации ракетного комплекса.

«Временное развертывание по своей природе принципиально отличается как от ротационного, так и от постоянного размещения. Кроме того, подобные учения по развертыванию проводятся для укрепления собственной обороноспособности, не предусматривают нацеленность на какую-либо конкретную страну или регион. В этой связи озабоченность российской стороны необоснованна», — говорится в сообщении.

В посольстве Японии отметили, что обстановка в сфере безопасности вокруг страны становится все более сложной и напряженной, поэтому Токио считает важным укреплять потенциал сдерживания и реагирования японо-американского альянса в целях предотвращения вооруженных нападений на Японию.

В дипмиссии подчеркнули, что данное развертывание носит исключительно учебный и временный характер и не предполагает постоянного размещения.

Ранее в посольстве Японии сообщили, что с 22 июня по 1 июля и в сентябре пройдут совместные военные учения с США под названиями Valiant Shield (Доблестный щит) и Orient Shield (Восточный щит) соответственно. В рамках этих мероприятий американская сторона развернет ракетный комплекс Typhon на авиабазе Морских сил самообороны Японии Каноя.

Захарова, комментируя данное заявление, отметила, что расценивает предоставление Японией своей территории для размещения американских ракетных комплексов Typhon как шаг, который создает угрозу безопасности дальневосточных рубежей РФ.

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