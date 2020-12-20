Доктор медицинских наук рассказал россиянам о смертельной опасности закусок

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Сиволап, рассказал россиянам о смертельной опасности плотных закусок к алкоголю. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Нарколог отметил, что большое количество алкоголя и обжорство в новогодние праздники крайне плачевно сказываются на состоянии поджелудочной железы и могут привести к приступу острого панкреатита — смертельно опасного состояния. Обильные возлияния могут привести и к бессимптомному кишечному кровотечению, из-за которого человек может умереть от потери крови.

Многие люди, чтоб алкоголь на них меньше действовал, как следует закусывают. Люди думают, что это хорошо, потому что ослабляет действие алкоголя, но если еда будет слишком плотной, если стол будет слишком обильным, то поджелудочная железа испытает на себе двойную нагрузку. Задача поджелудочной железы — с помощью ферментов переработать пищу. То есть ей необходимо справиться с очень большой пищевой нагрузкой и с алкогольной нагрузкой — удар получается двойным. Юрий Сиволап Нарколог, доктор медицинских наук

Сиволап объяснил, что если у молодого или зрелого мужчины возникает острый панкреатит, скорее всего, приступ вызван употреблением алкоголя. Нарколог добавил, что гнойный панкреатит с омертвением поджелудочной железы убивает человека за несколько часов. По словам врача, заболевание может возникнуть «просто из-за того, что человек перебрал, особенно если при этом еще много поел». При этом за час до застолья его поджелудочная железа могла быть полностью здорова.

Сиволап заключил, что во время застолья не стоит есть слишком много, особенно жирной пищи.

Врач добавил, что если наутро после вечеринки резко повышается артериальное давление и нарушается сердечный ритм, стоит внимательно прислушаться к состоянию организма. Так как именно так, по его словам, может развиваться острый инфаркт миокарда, гипертонический криз или инсульт.

Ранее российский врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал продукты, запрещенные при употреблении шампанского. По его словам, игристое вино не следует закусывать блюдами с маскарпоне, сливочным маслом и майонезом. Мясо, особенно жирная свинина, также несовместима с этим алкогольным напитком.