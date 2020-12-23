Роспотребнадзор дал рекомендации на новогодние праздники

Роспотребнадзор разработал рекомендации на новогодние праздники. Их озвучила глава ведомства Анна Попова, передает «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре считают, что наиболее безопасным будет проведение мероприятий на открытом воздухе. Число их участников стоит сократить до 50 человек. Необходимо организовать мероприятия так, чтобы избежать очередей и толпы, указала Попова.

При организации туристических поездок и мероприятий надо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и использовать дезинфицирующие средства, подчеркнула она.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал чаще проводить дезинфекцию в общественном транспорте из-за роста его востребованности в новогодние праздники. Фудкортам в торговых центрах каждые три часа стоит проводить небольшие перерывы для полной дезинфекции. Попова добавила, что магазины и торговые центры будут дополнительно проводить уборку с дезинфекцией в течение и после рабочего дня.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что субъекты сами примут решение о соблюдении рекомендаций в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации.

Ранее Попова заявила, что защитную маску можно будет снимать на улице — она необходима лишь при участии в массовых мероприятиях на открытом воздухе. При этом требование носить маску в общественных местах и транспорте по-прежнему необходимо соблюдать.