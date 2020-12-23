Роспотребнадзор разрешил снять маски на улице

Защитную маску разрешается снимать на улице, она необходима только при участии в массовых мероприятиях на открытом воздухе. При этом в общественных местах она остается обязательной. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Его [требование носить маску] нужно соблюдать в помещениях, в транспорте и при массовых мероприятиях на улице, во всех остальных случаях на улице маску мы не требуем», — сказала она.

В Роспотребнадзоре считают наиболее безопасным досуг на открытом воздухе, при этом служба рекомендует сократить число участников мероприятий на улице до 50 человек. Во время новогодних выходных работу катков и горок необходимо организовать так, чтобы соблюдалось социальное дистанцирования, отметила Попова.

Ранее Анна Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По ее словам, рост заболеваемости замедлился.