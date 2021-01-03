Названо неожиданное условие для вакцинации от коронавируса

К прививке от коронавируса желательно быть психологически готовым. Об этом РБК рассказал инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков.

По его словам, от волнения может подняться давление. А поскольку во время укола всегда происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды, и человек может может потерять сознание.

Также медик предостерег от алкогольных возлияний за три дня до и после прививки. Однако, уточнил он, допустимо выпить пару бокалов спиртного.

В России бесплатная вакцинация против COVID-19 проводится препаратом «Спутник V». Ранее сообщалось, что прививка не запрещена в том числе и тем, кто переболел коронавирусом, имеет антитела, а также людям старше 60 лет. Сделать ее можно при отсутствии противопоказаний Для того, чтобы получить прививку от коронавируса, надо не болеть ОРВИ в момент вакцинации и за две недели до нее, а за месяц до введения вакцины не делать других прививок. Противопоказаниями являются беременность, кормление грудью и возраст до 18 лет.

Противопоказаниями к еще одной российской вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона» являются гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или осложнение после предыдущего введения вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. Препарат также противопоказан детям до 18 лет, так как нет данных об его эффективности и безопасности для них.