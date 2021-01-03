Мир
 
Последние новости
Ученые рассчитали возможность возникновения пандемии «Болезни X»
В Москве построят бассейн для серфинга размером с пять футбольных полей 
Свердловская газета посоветовала россиянам смотреть «поменьше Соловьева»
Китай отказался от статуса главной мусорной сверхдержавы мира
«Манчестер Сити» расследует проведение игроком вечеринки во время пандемии
Роспотребнадзор оценил возможность введения «ковидных паспортов»
Роспотребнадзор прокомментировал данные о возможном появлении «Болезни X»
Раскрыта стратегия Байдена в отношении Трампа
В Великобритании констатировали провал своего новейшего авианосца
Новости партнеров
Прослушать новость

США предрекли коллапс системы здравоохранения из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Систему здравоохранения США ждет коллапс в случае дальнейшего роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил Брэд Спеллберг (Brad Spellberg), главврач Медицинского центра Университета Южной Калифорнии в округе Лос-Анджелес, передает CNN.

«Речь идет о полном коллапсе системы здравоохранения, если нас ждет еще один всплеск, — предрек Спеллберг. — Мы не можем остановить это из больниц, мы можем только отреагировать. Только общественность может остановить распространение этого вируса, подчиняясь уже озвученным рекомендациям».

Это связано с тем, что уже сейчас американские больницы еле справляются со все растущим числом пациентов. По данным на 2 января, одновременно в медучреждениях по всей стране находились более 123 тысяч человек с коронавирусом. Это уже 32-й день подряд, когда число госпитализированных превышает 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии закончились места в моргах на фоне бушующего в штате коронавируса.

CNN отмечает, что число случаев заболевания COVID-19 резко возросло после Дня благодарения, в то время как влияние Рождества и Нового года еще до конца себя не показало.

США занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии — более 20,4 миллиона человек. 350 тысяч из них скончались.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
For more than a month, US hospitals have had more than 100,000 coronavirus patients every day
Места в моргах закончились на фоне бушующего в Калифорнии коронавируса
Более четырех миллионов американцев привились от коронавируса