США предрекли коллапс системы здравоохранения из-за коронавируса

Систему здравоохранения США ждет коллапс в случае дальнейшего роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил Брэд Спеллберг (Brad Spellberg), главврач Медицинского центра Университета Южной Калифорнии в округе Лос-Анджелес, передает CNN.

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«Речь идет о полном коллапсе системы здравоохранения, если нас ждет еще один всплеск, — предрек Спеллберг. — Мы не можем остановить это из больниц, мы можем только отреагировать. Только общественность может остановить распространение этого вируса, подчиняясь уже озвученным рекомендациям».

Это связано с тем, что уже сейчас американские больницы еле справляются со все растущим числом пациентов. По данным на 2 января, одновременно в медучреждениях по всей стране находились более 123 тысяч человек с коронавирусом. Это уже 32-й день подряд, когда число госпитализированных превышает 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии закончились места в моргах на фоне бушующего в штате коронавируса.

CNN отмечает, что число случаев заболевания COVID-19 резко возросло после Дня благодарения, в то время как влияние Рождества и Нового года еще до конца себя не показало.

США занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии — более 20,4 миллиона человек. 350 тысяч из них скончались.