Россия
 
Последние новости
США вычислили союзника «Северного потока-2» в Европе и ополчились на него
Саудовская Аравия сократит поставки нефти в Европу и Азию
Жители российской многоэтажки оказались в падающем лифте и попали на видео
Абхазия ужесточила запреты на фоне COVID-19 после наплыва туристов на Новый год
Россия построит «Яхрому»
Навальный анонсировал возвращение в Россию 17 января
Российского пилота уличили в жульничестве на «Дакаре»
Моргенштерна обвинили в плагиате
Названы возможные сроки проведения послания президента Федеральному собранию
Телеведущий предложил похудеть людям с ожирением и подвергся критике
Новости партнеров
Прослушать новость

Гинцбург назвал влияющий на появление мутаций коронавируса фактор

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

На появление мутаций коронавируса влияет продолжительность пандемии. Такой фактор назвал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

По его словам, чем дольше длится пандемия, тем выше риск развития мутаций.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что любая мутация коронавируса может усложнить ситуацию с пандемией. Она добавила, что более высокая способность вируса передаваться от человека человеку потребует более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер.

По словам доктора биологических наук Бориса Кершенгольца, скорость мутации коронавируса в 250 раз превышает показатели изменений вируса гриппа. Он указал, что стоит уделить внимание созданию комплексных препаратов, которые не только обладали бы неспецифическим противовирусным действием, но и снижали бы риски нарушений в работе системы свертывания крови и иммунитета после болезни.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В организме заразившейся россиянки развилось 18 мутаций коронавируса
Ученый допустил появление сотен новых мутаций коронавируса в одном организме
Российский ученый предупредил о высокой скорости мутации коронавируса