Гинцбург назвал влияющий на появление мутаций коронавируса фактор

На появление мутаций коронавируса влияет продолжительность пандемии. Такой фактор назвал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

По его словам, чем дольше длится пандемия, тем выше риск развития мутаций.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что любая мутация коронавируса может усложнить ситуацию с пандемией. Она добавила, что более высокая способность вируса передаваться от человека человеку потребует более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер.

По словам доктора биологических наук Бориса Кершенгольца, скорость мутации коронавируса в 250 раз превышает показатели изменений вируса гриппа. Он указал, что стоит уделить внимание созданию комплексных препаратов, которые не только обладали бы неспецифическим противовирусным действием, но и снижали бы риски нарушений в работе системы свертывания крови и иммунитета после болезни.