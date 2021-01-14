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Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после смерти привитых в Норвегии

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после смерти 23 человек, привитых ей, в Норвегии. Об этом он рассказал в эфире НСН.

Как отметил Гинцбург, очень важно установить, в какой именно момент умерли пациенты. По его словам, если смерть наступила после первой вакцинации, то эти люди не были защищены, и их надо рассматривать, как непривитых. «Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история», — добавил он.

Специалист подчеркнул, что в РНК-вакцинах остаются нерешенные моменты касательно ее безопасности. В частности, когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как опасность. «Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается», — подчеркнул Гинцбург. При этом Pfizer пытался решить эту проблему, однако получилось ли это, ученый не знает.

Ранее в Норвегии умерли 23 человека, привитые вакциной компании Pfizer от коронавируса. Специалисты выясняют причины смерти граждан. 13 случаев уже изучены. В норвежском агентстве лекарственных средств отметили, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к «более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».

Вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer в Норвегии началась 27 декабря. Первыми привились жители домов престарелых в Осло.

В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

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