Иммунолог перечислил пять условий для повторного заражения коронавирусом

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков перечислил в беседе с «Комсомольской правдой» пять условий для повторного заражения коронавирусом. По его словам, инфицирование возможно даже при высоком содержании антител в крови после выздоровления.

Во-первых, титр антител не гарантирует стопроцентной защиты от COVID-19. Так, если организм будет ослаблен, например, из-за тяжелых хронических заболеваний, в его защите от вируса может оказаться брешь, несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета.

Во-вторых, в группе повышенного риска повторного заражения находятся люди, у которых угнетена иммунная система. Речь идет о гражданах, принимающих иммуносупрессоры после трансплантации органов; больных онкологией; пациентах с аутоиммунными заболеваниями.

В-третьих, отметил Крючков, вакцины тоже не дают полной гарантии, что человек не заразится. Эффективность препарата рассчитана на краткосрочную перспективу в 3-6 месяцев. Затем защита может снизиться как минимум до 60-70 процентов. Похожий процесс происходит и после первого эпизода заражения.

В-четвертых, существуют разные типы антител, напомнил иммунолог. Так, нейтрализующие — защищающие от новых заражений — составляют относительно небольшую долю в общем уровне антител. При этом стандартные методы тестирования, как правило, опеределяют именно общий показатель.

В-пятых, возможно инфицирование новым, британским штаммом коронавируса, предупредил врач. По его словам, эта мутация затрагивает важный участок — RBD-домен — что может мешать полноценному распознаванию вируса иммунной системой. «Скорее всего, для иммунитета мутировавший штамм не будет совершенно незнакомым врагом, но снижение эффективности защиты в той или иной мере у переболевших либо вакцинированных людей все-таки исключать нельзя», — предположил он. В целом, ситуация с повторными заражениями не выглядит тревожно, заключил иммунолог.

Ранее Крючков утверждал, что в некоторых случаях выздоровление после COVID-19 может сопровождаться появлением постковидного синдрома. Среди симптомов врач отметил общую слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний. По словам специалиста, для ряда россиян синдром представляет особую опасность. Так, чем старше человек и чем больше он имеет хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся.