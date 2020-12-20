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Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей в беседе с радио Sputnik.

«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются», — отметил он.

Врач посоветовал не заниматься самолечением и не принимать без указания медиков разжижающие кровь препараты. Он предупредил, что бесконтрольный прием антикоагулянтов может вызвать нежелательные побочные эффекты, в том числе внутренние кровотечения и кровоизлияния в головной мозг или глаза.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков сообщил, что в некоторых случаях выздоровление после COVID-19 может сопровождаться появлением постковидного синдрома. Среди симптомов врач отметил общую слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний. По словам специалиста, для ряда россиян синдром представляет особую опасность. Так, чем старше человек и чем больше он имеет хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся.

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