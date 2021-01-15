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Голикова назвала дату начала массовой вакцинации от коронавируса

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Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 18 января. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС в пятницу, 15 января.

«Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», — сообщила она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами в пятницу.

15 января сообщалось, что Минобороны начало прививать от коронавируса еще одну группу россиян — членов семей военнослужащих.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года, первыми препарат получили врачи и учителя. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной.

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