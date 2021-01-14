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ВОЗ пообещала помочь сертифицировать «Спутник V»

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала помочь сертифицировать «Спутник V». Об этом заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро организации Олег Бенеш на пресс-конференции.

По его словам, сейчас сертификация на стадии согласования ВОЗ, однако организация готова помочь и ускорить процесс.

8 января сообщалось, что ВОЗ планирует получить полные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» к концу января. С октября прошлого года в организацию поступило 13 предложений о добавлении вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации. В этот список, уточнила она, вошли препараты компаний Pfizer/BioNTech и китайской Sinopharm.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

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