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В России создали тест для выявления британского штамма коронавируса

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил о создании теста для выявления британского штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, тест-система в ближайшее время будет направлена на регистрацию. Он добавил, что этот штамм коронавируса более контагиозен и характеризуется более высокой вирусной нагрузкой. «Практически в кратчайшие сроки в новогодние праздники наши коллеги подготовили набор праймеров и зондов, заказали их, получили их <...> Вчера на РНК реального вируса мы получили реальный положительный ответ, который позволяет нам детектировать сегодня вирус с мутацией британской и без мутации», — сказал Акимкин.

Ранее о британском штамме высказался главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников. Он тоже уверял, что мутации вируса будут продолжаться, но все они не приводят к более тяжелым формам болезни, и вакцина подействует на любой из штаммов.

Об одной из новых мутаций коронавируса впервые сообщили в Великобритании в декабре 2020 года, в связи с чем ее и стали именовать британской. Штамм обнаружили еще в сентябре, но активно распространяться он начал уже ближе к зиме. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 40 государствах, территориях и районах. В связи с новым вариантом COVID-19 многие страны мира, в том числе и Россия, временно прекратили авиасообщение с Великобританией.

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