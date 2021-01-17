Вирусолог оценил необходимость делать тест на британский штамм коронавируса

Вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн оценил необходимость сдавать тест на британский штамм коронавируса. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, результат этого анализа имеет скорее научное значение. Так, специалисты могут проанализировать, насколько распространена в России данная мутация. Для диагностики COVID-19 достаточно обычного теста.

Альтштейн объяснил, что тактика лечения зависит от тяжести заболевания, а не он штамма вируса. «Нет никаких данных, что людей заразившихся разными вариантами SARS-CoV-2 нужно лечить по-разному. Необходимо ориентироваться на состояние человека, контролировать, что происходит с его легкими и другими органами и в зависимости от этого строить лечение», — отметил вирусолог.

Кроме того, российская вакцина одинаково эффективна против обычного и британского штаммов, напомнил он. «На сегодняшний день мы полагаем, что есть один серотип этого вируса и против него работает любая из вакцин, которые сейчас производятся», — заключил он.

15 января в Роспотребнадзоре заявили о создании теста для выявления британского штамма коронавируса. Тест-система в ближайшее время будет направлена на регистрацию.

Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 50 государствах.

В России за последние сутки выявили 24 092 новых случая заражения коронавирусом, из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Общее число зараженных в стране с начала эпидемии составило 3 544 623, умерли 65 085 человек.