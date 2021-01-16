В России выявили 24 092 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России отмечено 24 092 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Общее число зараженных в стране с начала эпидемии составило 3 544 623, сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Лидером по числу новых случаев стала Москва (4674), затем идут Санкт-Петербург (3253) и Подмосковье (1406).

Кроме того, за последние 24 часа зафиксировано 590 смертей от коронавируса. Всего с начала эпидемии умерли 65 085 человек.

Вылечились от COVID-19 за сутки 27 311 пациентов. С начала пандемии этот показатель достиг 2 936 991.