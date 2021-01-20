В Роспотребнадзоре объяснили лидерство Петербурга по новым случаям COVID-19

Лидерство Санкт-Петербурга по приросту новых случаев COVID-19 может быть связано с завершением инкубационного периода инфекции на фоне возвращения горожан на работу после новогодних каникул. Так ситуацию объяснили в городском управлении Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Еще одной причиной в ведомстве назвали более низкие по сравнению с Москвой темпы вакцинации.

Ранее стало известно, что Петербург второй раз подряд обогнал Москву по новым случаям заражений коронавирусом за сутки. Так, 19 января в Петербурге было зафиксирован 3281 случай коронавируса, в Москве — 3115, 20 января — 3347 и 2452 случая соответственно. По всей стране за сутки выявили 21 152 новых случая коронавируса, с начала пандемии — 3 633 952.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России наметился тренд на снижение заболеваемости коронавирусом — его выявляют у 20 из 100 тысяч человек. В Европе, по ее словам, этот показатель выше более чем в два раза. Попова добавила, что коэффициент распространения коронавируса в целом по стране упал с 0,97 до 0,93.