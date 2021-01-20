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Петербург второй раз подряд обогнал Москву по новым случаям COVID-19 за сутки

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Фото: : Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Санкт-Петербург второй раз подряд обогнал Москву по новым случаям COVID-19 за сутки. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Так, 19 января в Петербурге было зафиксирован 3281 случай коронавируса, в Москве — 3115.

20 января в Петербурге выявили 3347 новых заражений, в Москве — 2452.

За последние сутки в России выявили 21 152 новых случая коронавируса, 597 летальных исходов и 25 290 выздоровлений. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 3 633 952 новых случая коронавируса, 67 220 летальных исходов и 3 027 316 выздоровлений.

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