Аллергологи рассказали россиянам об «общем правиле» при вакцинации от COVID-19

Общее правило при вакцинации от коронавируса заключается в том, что аллергиков не прививают в период обострения аллергии. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина, передает URA.RU.

По словам Логиной, вакцина противопоказана аллергикам также в период цветения. Она уточнила, что специалисты, делающие прививку, помогут пациенту убедиться, что введение препарата уже допустимо, и добавила, что если аллергия находится не в острой стадии, то прививаться не запрещено.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU подтвердил слова Логиной. Он объяснил, что прививка сможет спровоцировать обострение заболевания, поэтому ее запрещено делать аллергикам во время цветения. Специалист добавил, что при аллергии на прививку также не стоит проходить вакцинацию, чтобы избежать отека Квинке или анафилактического шока.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологический процесс в России пошел на спад, и это удачный момент для вакцинации от коронавируса. По ее словам, чтобы не допустить дальнейшего развития заражаемости, прививку стоит сделать максимально быстро.