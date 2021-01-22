За сутки в России выявлено 21 513 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего за время эпидемии вирус в стране выявлен 3 677 352 раза, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего инфицированных за день зарегистрировано в Петербурге (3104) и Москве (3037). Следом идет Подмосковье (1142). Меньше всего инфицирований произошло в Ненецком (1) и Чукотском (6) автономных округах.

За 24 часа в стране скончались 580 пациентов с COVID-19. Всего в ходе пандемии умерли 68 412 зараженных.

За все время поправились 3 081 536 человек, в том числе 27 318 за последние сутки.

Антирекорд по суточной смертности инфицированных в 2021 году был достигнут 21 января. Тогда скончались 612 больных.