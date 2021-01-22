Россия
 
Последние новости
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Россиян предупредили о новом риске при покупке квартир
Сделавшие прививку жители Подмосковья получат QR-коды
Россиянин жестоко избивал своих дочерей за плохие оценки
Определена главная причина осложнений от коронавируса
Россия заключила контракт на поставку «Спутника V» в Венгрию
Наследники покончившего с собой российского миллиардера отбились от самозванки
Петербург снова обогнал Москву по новым случаям коронавируса за сутки
Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве 
Оценены возможности Кокорина ходить в ночные клубы в Италии после матчей
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявлено 21 513 новых случаев заражения коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Neil Godwin/MacLife Magazine / Future via Getty Images

За сутки в России выявлено 21 513 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего за время эпидемии вирус в стране выявлен 3 677 352 раза, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего инфицированных за день зарегистрировано в Петербурге (3104) и Москве (3037). Следом идет Подмосковье (1142). Меньше всего инфицирований произошло в Ненецком (1) и Чукотском (6) автономных округах.

За 24 часа в стране скончались 580 пациентов с COVID-19. Всего в ходе пандемии умерли 68 412 зараженных.

За все время поправились 3 081 536 человек, в том числе 27 318 за последние сутки.

Антирекорд по суточной смертности инфицированных в 2021 году был достигнут 21 января. Тогда скончались 612 больных.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве отменили часть ограничений по коронавирусу
Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом
Попова заявила об удачном моменте для прививки от коронавируса