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В Москве отменили часть ограничений по коронавирусу

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве в пятницу, 22 января, перестанут действовать некоторых ограничения по коронавирусу. Об этом объявил столичный мэр Сергей Собянин.

Отменен запрет за работу музеев, библиотек и других учреждений культуры. После 6 февраля к очному обучению вернутся учащиеся колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования, которые находятся в ведении столичного правительства. Транспортные карты учащихся разблокированы.

Без ограничений заработают детские досуговые учреждения и развлекательные центры, детские комнаты в торговых центрах, детские уголки и лагеря дневного пребывания. В помещении должно находиться не более 50 процентов от возможного числа посетителей.

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