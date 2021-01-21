В Москве продлили режим удаленной работы до улучшения ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие требования о переводе не менее 30 процентов сотрудников организаций на удаленку. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

Режим удаленной работы будет действовать до улучшения ситуации с коронавирусом.

По словам Собянина, в прежнем режиме продолжают работать предприятия общественного питания, клубы, бары, дискотеки, караоке, боулинги и другие аналогичные заведения. До существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет.

«Однако после прохождения вакцинации от COVID-19 социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте», — сказал мэр.

По данным на 20 января в России за сутки выявили 21 152 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 3 633 952. Больше всего заражений выявлено в Санкт-Петербурге (3347), Москве (2452), Московской области (994). Меньше всего — в Еврейской автономной области (10), Ненецком (6) и Чукотском (6) автономных округах. За последние сутки выявлено 597 летальных исходов. С начала пандемии общее число смертей составило 67 220.