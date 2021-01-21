Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в Москве

Темпы вакцинации от коронавируса в Москве значительно увеличились. Об этом заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, надежную защиту от болезни получили свыше 220 тысяч москвичей. Столичный градоначальник отметил, что в этой ситуации власти Москвы приняли решение значительно смягчить действующие ограничения.

Как сообщалось ранее, Собянин подписал указ об отмене некоторых мер с 22 января. Они касаются работы образовательных заведений, развлекательных мест, учреждений культуры.

Так, студенты колледжей вернутся к очному обучению, транспортные карты учеников будут разблокированы. Кроме того, меньше ограничений станет в сфере культуры — максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличено до 50 процентов от общей вместимости зала.

При этом некоторые ограничения продолжат действовать. В Москве сохранится требование к работодателям отправить на удаленку не менее 30 процентов сотрудников.