Россия
 
Последние новости
Развеян миф о бесплатных квартирах в СССР
Увеличилось число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье 
В России за сутки умерли 612 пациентов с коронавирусом
В России выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом
Умер посол России в Замбии
Звезда «Универа» рассказала о домогательствах режиссера в 15 лет
Россиянки атаковали Instagram расставшегося с возлюбленной Бена Аффлека
Наряд поющей гимн на инаугурации Байдена Леди Гаги привлек внимание зрителей
ФСБ предотвратила массовый расстрел в подмосковной школе
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Темпы вакцинации от коронавируса в Москве значительно увеличились. Об этом заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, надежную защиту от болезни получили свыше 220 тысяч москвичей. Столичный градоначальник отметил, что в этой ситуации власти Москвы приняли решение значительно смягчить действующие ограничения.

Как сообщалось ранее, Собянин подписал указ об отмене некоторых мер с 22 января. Они касаются работы образовательных заведений, развлекательных мест, учреждений культуры.

Так, студенты колледжей вернутся к очному обучению, транспортные карты учеников будут разблокированы. Кроме того, меньше ограничений станет в сфере культуры — максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличено до 50 процентов от общей вместимости зала.

При этом некоторые ограничения продолжат действовать. В Москве сохранится требование к работодателям отправить на удаленку не менее 30 процентов сотрудников.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин отменил часть ограничений в Москве в связи со снижением заболеваемости
Воробьев заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Собянин анонсировал послабления для переболевших COVID-19