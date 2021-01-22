В Роспотребнадзоре назвали долю переболевших коронавирусом россиян

На сегодняшний день менее 3 процентов россиян переболели коронавирусом. Такую долю назвал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его цитирует ТАСС.

Ранее Горелов заявил, что переболевшие коронавирусом россияне могут не вакцинироваться на протяжении девяти месяцев — минимум до осени.

Как сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, но возможны небольшие подъемы и говорить о победе над COVID-19 пока рано.

За последние сутки в России зарегистрировали 21 513 новых случаев COVID-19, 580 летальных исходов и 27 318 выздоровлений. С начала пандемии выявлено 3 677 352 заражения, 68 412 смертей и 3 081 536 выздоровлений.