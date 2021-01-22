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В Роспотребнадзоре дали прогноз по заболеваемости коронавирусом в России

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, однако небольшие подъемы все еще возможны. Такой прогноз дала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

Пшеничная указала, что можно осторожно говорить о стабилизации ситуации, но говорить о победе над COVID-19 пока рано.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал что для снижения риска заражения коронавирусом стоит постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха, проветривая помещения и делая в них уборку, очищая от пыли.

Болибок объяснил, что заболевшие COVID-19 пациенты часто страдают от проблем с легкими, а на риск заражения и тяжесть течения болезни влияет в том числе качество вдыхаемого воздуха.

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