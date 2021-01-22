Санкт-Петербург снова обогнал Москву по новым случаям коронавируса за сутки. Это следует из данных, опубликованных в Telegram-канале оперативного штаба.

Так, 22 января в Петербурге зафиксировали 3104 новых заражения, а в Москве — 3037.

Ранее Петербург уже выходил на первое место по числу новых случаев COVID-19 за сутки. 19 января в Петербурге был зафиксирован 3281 случай коронавируса, в Москве — 3115. 20 января в Петербурге выявили 3347 новых заражений, в Москве — 2452.

За последние сутки в России зарегистрировали 21 513 новых заражений коронавирусом, 580 летальных исходов и 27 318 выздоровлений. С начала пандемии выявлено 3 677 352 случая COVID-19, 68 412 смертей и 3 081 536 выздоровлений.