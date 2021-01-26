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Россиянам обозначили отличия антител после вакцины и перенесенного COVID-19

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации от коронавируса и после перенесенной болезни, разные. Их отличия обозначил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян в интервью газете «Известия».

По его словам, в случае большинства вакциноуправляемых инфекций иммунитет, образовавшийся естественным путем, более стойкий и продолжительный, чем поствакцинальный иммунитет. Однако это правило не распространяется на коронавирус.

Во-первых, ученые наблюдают, что после выздоровления от COVID-19 не у всех пациентов вырабатываются нейтрализующие антитела. У некоторых граждан белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на инфекцию, оказываются не той специфичности и не позволяют защититься от повторного инфицирования.

Во-вторых, российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» нацелены на взаимодействие с S-белком. Первый препарат направлен на участок, который отвечает за нейтрализующую активность антител, а во втором используются пептиды, которые являются фрагментами S-белка.

«Поэтому в случае вакцинации обеими российскими вакцинами больше шансов получить антитела, которые будут защищать, нежели в случае пассивно перенесенной инфекции, если речь идет о легких и бессимптомных формах заболевания», — объяснил Тотолян. Однако если россиянин переболел пневмонией средней тяжести, то уровень и качество антител будет значительно выше.

Ранее Тотолян заявил, что у переболевших коронавирусом обнаружили биомаркеры иммунологической недостаточности, которая носит обратимый характер. Клинически это проявляется как синдром астенизации. Люди страдают от повышенной утомляемости, сонливости, человек хуже справляется с нагрузками, страдают когнитивные функции. Снижение иммунитета сохраняется в течение полутора-двух месяца после болезни.

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