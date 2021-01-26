Академик поделился интересной находкой в иммунитете переболевших COVID-19

Самая интересная находка в процессе исследования новой коронавирусной инфекции — снижение иммунитета пациента на полтора-два месяца после перенесенного COVID-19. Ею поделился директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия».

По словам эпидемиолога, ученые исследовали иммунологические последствия перенесенного COVID-19 и выявили иммунологические маркеры этих последствий. Так, специалисты обнаружили у переболевших биомаркеры иммунологической недостаточности, которая носит обратимый характер. «Клинически это проявляется как синдром астенизации. Люди страдают от повышенной утомляемости, сонливости, человек хуже справляется с нагрузками, страдают когнитивные функции», — объяснил академик.

Он добавил, что торможение вирусом иммунного ответа — это специфика именно коронавируса. Так, патоген первым делом выводит из строя эпителиальные клетки носоглотки, из-за чего происходит блокировка системы интерферонов внутри клеток. Они становятся неполноценными из-за размножения в них вируса. «Качество гуморального иммунного ответа зависит в том числе и от функциональной полноценности эпителиальных клеток», — отметил Тотолян.

В ходе того же интервью он заверил, что вакцинация для бессимптомных носителей COVID-19 не несет рисков. Однако при наличии клинических проявлений болезни, таких как субфебрильная температура, потеря обоняния, признаки ОРЗ, необходимо перенести вакцинацию на более поздний срок.