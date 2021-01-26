Академик оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей COVID-19

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей COVID-19.

По его словам, вакцинация для таких больных не несет рисков. Он уточнил, что при наличии клинических проявлений болезни, таких как субфебрильная температура, потеря обоняния, признаки ОРЗ, необходимо перенести вакцинацию на более поздний срок.

Кроме того, специалист напомнил, что разрешение на вакцинацию необходимо получить от врача, специалиста по вакцинопрофилактике. Академик уточнил, что людям в возрасте 90 лет и старше стоит дождаться формирования коллективного иммунитета.

Тотолян напомнил, что в России существуют граждане и в возрасте 130 лет, у большинства из которых есть хронические заболевания, и это является относительным противопоказанием для прививки. При этом некоторые заболевания относятся к абсолютным противопоказаниям к вакцинации — первичные иммунодефициты.

Академик уточнил, что у таких пациентов выключены из функционирования целые звенья иммунной системы. Им необходимо дождаться ситуации, когда появится коллективный иммунитет.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что предельный возраст для вакцинации от коронавируса — 80-85 лет. Она отметила, что такие ограничения связаны не с повышенным риском прививки для пожилых, а с ее целесообразностью.